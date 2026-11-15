Kolombiya’da peş peşe iki facia: Metan gazı patladı, Yolcu otobüsü devrildi! 10 ölü
Kolombiya’da yaşanan iki ayrı kaza can aldı. Boyaca’daki kömür madeninde meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybederken, Bogota’ya giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü.
Kolombiya basınına göre, Boyaca yönetim bölgesinde bulunan Chita belediye merkezine yaklaşık 2 saat uzaklıktaki La Playa kırsalında faaliyet gösteren bir kömür madeninde metan gazı patlaması oldu.
Olayda 4 işçi yaşamını yitirdi.
Chita Belediye Başkanı Vladimir Riscanevo Poblador, yerel basına yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "İçerisinde 4 kişinin çalıştığı bu madende meydana gelen patlama nedeniyle yaşanan facia belediyemizi yasa boğdu." ifadesini kullandı.
Nobsa ve Socha'dan gelen Ulusal Madencilik Ajansı (ANM) kurtarma ekipleri, Sivil Savunma gönüllüleri, polis ve bölge sakinlerinin katıldığı çalışmaların ardından tüm işçilerin cenazeleri madenden çıkarıldı.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÜLKE YENİ BİR FACİA İLE DAHA SARSILDI
Öte yandan Kolombiya Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente kasabasından başkent Bogota'ya seyahat eden yolcu otobüsü, Garzon-Neiva otoyolunda devrildi.
Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.
Polis, otobüs şoförünün direksiyon başındayken kısa süreli uykuya dalmış olabileceğini, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.