Kolombiya'nın Cartagena kentindeki Paseo de la Castellana alışveriş merkezinde bulunan Exito adlı süpermarkette dünden bu yana devam eden rehine krizi güvenlik güçlerinin düzenlediği baskın ile sona erdi.

Baskının ardından olay yerindeki komuta merkezinden video mesaj yayınlayan Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella, tüm rehinelerin kurtarıldığını ve baskında 1 saldırganın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Espriella, "Tüm vatandaşlara bildirmek isterim ki Ulusal Polis ile askeri kuvvetler arasında yürütülen olağanüstü ortak operasyon sonucunda, burada Exito'da bulunan tüm rehineler kurtarılmıştır. Bu operasyon kesinlikle kusursuzdu. Cartagena'ya varır varmaz güvenlik güçleriyle yaşananları değerlendirdim ve dediğim gibi son derece başarılı sonuçlanan bu operasyona onay verdim. Saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Kendilerine teslim olmaları ve rehineleri serbest bırakmaları için fırsat verildi. Bu fırsatı reddettiler ve biz de harekete geçtik; Devlet karar verdiğinde asla kaybetmez. Devleti, hükümeti ya da emekçi vatandaşları diz çöktürmeye kalkışan herkes, bu hükümetten ve güvenlik güçlerimizden ölümcül bir karşılık bulacaktır" dedi.