Kolombiya’da sel ve toprak kayması: 5 ölü

Kolombiya'da şiddetli yağış nedeniyle sel ve toprak kayması gerçekleşti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 16:45

Kolombiya basınına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden birçok aile etkilendi. Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.