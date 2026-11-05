Kolombiya’da şiddetli patlama: Polis karakolu hedef alındı!
Kolombiya'nın güneyindeki Cauca yönetim bölgesinde polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle 1 kişi can verirken, 2 kişi de yaralandı.
Kolombiya basınında çıkan habere göre, Cauca yönetim bölgesine bağlı El Estrecho kasabasındaki polis karakolunu hedef alan şiddetli bir patlama meydana geldi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Patlamada çevredeki evler, iş yerleri ve güvenlik birimlerine ait binalar ağır hasar gördü.
Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
Patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle otoyolun ilgili bölümü çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılması bölgedeki lojistik ve ticari hareketlilikte aksamalara yol açtı.
YASA DIŞI GRUPLAR SIKLIKLA GÜVENLİK GÜÇLERİNİ HEDEF ALIYOR
Bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ve yasa dışı madencilik güzergahlarını kontrol etmek isteyen yasa dışı gruplar, sık sık güvenlik güçlerini ve altyapıyı hedef alıyor.