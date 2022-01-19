Kolombiya’da silahlı güçlerin kaçırdığı eski devlet başkanı adayı yeniden aday oldu

Kolombiya'da 2002'de eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) tarafından kaçırılan eski devlet başkanı adayı Ingrid Betancourt, başkanlık için tekrar aday olduğunu açıkladı. BBC'nin haberine göre, 2002 devlet başkanlığı seçimlerinde kampanya yürüttüğü sırada FARC tarafından kaçırılan ve altı yıldan fazla rehin tutulan Betancourt, kaçırıldıktan 20 yıl sonra yeniden aday olacağını söyledi.

2008 YILINDA KURTARILMIŞTI

Betancourt, başkent Bogota'da destekçilerine "Bugün başladığım işi bitirmek için buradayım." dedi.

Mayısta yapılacak seçimi kazanması halinde yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceğine söz veren Betancourt, "Suçluları ödüllendirmek için tasarlanmış bir sistemde yaşadığımız için adalet bulamayan 51 milyon Kolombiyalının haklarını talep etmek için buradayım." diye konuştu. ABD'de federal mahkeme, Betancourt'un 2002'de kaçırılmasından sorumlu, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının 36 milyon dolar ödemesine karar vermişti.