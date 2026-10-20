Kolombiya’da ‘tehlikeli koridorda’ helikopter yere çakıldı: 19 asker yaralandı

Kolombiya basınında yer alan habere göre, orduya ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Cauca yönetim bölgesinde bulunan Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştü.

Kazada 19 askeri personel çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığı, bunlardan 4'ünde kırıklar bulunduğu, diğer 15 personelin ise çeşitli darbe ve ezilmeler nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve acil yardım görevlileri, yaralılara müdahale etti.

Ordu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.