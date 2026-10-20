Kolombiya’da ‘tehlikeli koridorda’ helikopter yere çakıldı: 19 asker yaralandı
Kolombiya ordusuna ait helikopter, yasa dışı silahlı grupların yoğun faaliyet gösterdiği Cauca bölgesinde kaza yaptı. Yaralılar bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve sağlık görevlilerince kurtarılırken, ilk incelemelerde karadan ateş açıldığına dair kanıt bulunmadı.
Kolombiya basınında yer alan habere göre, orduya ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Cauca yönetim bölgesinde bulunan Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştü.
Kazada 19 askeri personel çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığı, bunlardan 4'ünde kırıklar bulunduğu, diğer 15 personelin ise çeşitli darbe ve ezilmeler nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.
Kazanın ardından bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve acil yardım görevlileri, yaralılara müdahale etti.
Ordu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.
HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ YER TEHLİKELİ BİR BÖLGEDE
Öte yandan, helikopterin düştüğü Cauca yönetim bölgesindeki Inza kasabası, barış anlaşmasını reddeden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin oluşturduğu EMC ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi yasa dışı silahlı grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği stratejik bir koridor olarak biliniyor.
Askeri yetkililer, bölgedeki güvenlik riskine rağmen ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş açıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını, kazanın olumsuz hava koşulları veya mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.