Kolombiya’da ulusal afet ilan edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle "Ulusal Afet" ilan edildiğini duyurdu. Sağanak yağışlardan 46 bin ailenin olumsuz etkilendiği ve La Guajira, Huila, Choco, Norte de Santander ve Cauca bölgelerinde acil durum ilan edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Bogota'nın kuzeyindeki otoyolun seller nedeniyle sular altında kaldığı ve çok sayıda aracın kurtarılmayı beklediği görüldü. Kolombiya'da yağmur mevsiminin başlamasıyla çok sayıda kentte, sel ve toprak kaymaları yaşandı.