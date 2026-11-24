Kolombiya’da valilik binası önünde bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Saldırıda 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere 21 kişinin yaralandığını aktaran yetkililer, bölge yönetimine ait bina ile çevredeki yapılarda ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

RCN haber sitesine göre, Kolombiyalı yetkililer, Villavicencio kentindeki Meta bölge yönetiminin Valilik binası önünde bomba yüklü aracın infilak ettiğini belirtti.

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınayarak, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini kaydetti.

Espriella, saldırının sorumlularının adalet önüne çıkarılması için güvenlik güçlerinin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etti.

Meta Valisi Rafaela Cortes de ordu ve polisle koordinasyon halinde acil durum ve güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, önceliklerinin yeni saldırıları önlemek, halkın güvenliğini sağlamak ve olayı aydınlatmak olduğunu söyledi.