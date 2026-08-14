Kolombiya’da yıkımın adresi Pereira

Kolombiya'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremde acı bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e ulaştığını, yaralı sayısının 3 bin 500'e yükseldiğini ve 496 kişiden ise haber alınamadığını duyurdu. Bazı kaynaklar, kaybolan kişilerin binlere ulaştığını öne sürüyor. Depremden toplam 52 bin 816 kişinin etkilendiği açıklanırken, en çok hasar alan Pereira, Cali, Manizales, Quibdo ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm durumu sürüyor. Yaşamını yitirenlerin anısına ülke genelinde ilan edilen 3 günlük ulusal yas devam ediyor. Zamanla yarışan arama-kurtarma ekipleri, kritik kabul edilen ilk 72 saatin geride kalmasıyla odaklarını enkaz kaldırma faaliyetlerine yönlendirdi.

MERKEZ ÜSSÜ ÇÖKTÜ

Depremin merkez üslerinden biri olan Pereira şehir merkezinin neredeyse tamamen çöktüğü belirtiliyor. Bölgede yaşanan felaketi anlatan işletme sahipleri çok sayıda binanın yıkıldığını, can kayıpları ve yaralı sayısının çok fazla olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, Pereira'nın adeta haritadan silindiğini belirtti.

Sarsıntıdan en ağır darbeyi alan Pereira, Cali, Manizales, Dosquebradas ve Roldanillo şehirlerinde yağma ve hırsızlık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Binlerce asker ve polisten oluşan güvenlik güçleri sahadaki devriyelerini artırırken, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.