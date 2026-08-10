Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

Kolombiya'da saat TSİ 15.34'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan hükümet "Ulusal Afet Durumu" ilan etti.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi
AA

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 52 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü olan San Jose del Palmar kasabasında acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini ifade etti.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

De La Espriella, şunları kaydetti:

"Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdim. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) direktöründen mevcut durum ve en acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir rapor istedim. Ayrıca etkilenenlere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için bizzat Pereira'da olacağım."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

MANİZALES'TE 3, PEREİRA'DA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Caldas eyaletine bağlı Manizales kentinin Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas Giraldo, şiddetli depremin ardından kentin kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Giraldo, kentte 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığını, çok sayıda yapının kısmi hasar gördüğünü belirtti. 20'den fazla evin yıkıldığını aktaran Giraldo, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğine işaret etti. Depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları için itfaiye, sivil savunma, Kızılhaç, gönüllü itfaiyeciler, ordu, polis, uzman kurtarma ekipleri ve belediye ekipleri seferber edildi. Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez de basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Salazar, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Bu arada kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapı zarar gördü. Havalimanında, insanların bulunduğu bir bölümde çatının bir kısmı çökerken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirmedi.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

CALİ'DE 3 KATLI BİR BİNA TAMAMEN YIKILDI

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cali'de üç katlı bir bina tamamen yıkıldı, Manizales'te ise tarihi bir kilise ciddi hasar gördü, Quibdo'da da çok sayıda binada hasar meydana geldi. Quibdo kentinde bazı binalar çöktü ve yaralananlar oldu. Yıkımın olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Choco Valisi Nubia Carolina Cordoba, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada bölgede birkaç kişinin yaralandığını ve binalarda ciddi hasar meydana geldiğini belirtti. Kolombiya Jeolojik Araştırmalar Kurumu, yerel saatle 08.18'de Choco yönetim bölgesine Novita kasabasında 4,6 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem sonrası yayımlanan videolarda, San Jose de Pereira Kilisesi'nin orta bölümündeki üst kısmın koptuğu, sarsıntı sırasında sokaktaki insanların bir polis motosikletine ve çevredeki diğer nesnelere tutunduğu, bölge sakinleri ve yoldan geçenler arasında panik ve kargaşa yaşandığı görüldü.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

VENEZUELA, EKVADOR VE PANAMA'DA DA HİSSEDİLDİ

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi. Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü. Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti. Sarsıntının ardından geçen ilk bir saatte Panama genelinde can veya mal kaybı bildirilmedi.

111 KİŞİ CAN VERDİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

"ULUSAL AFET DURUMU" İLAN EDİLDİ

Merkezi, Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı. Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle Ulusal Afet Durumu ilan edildiğini duyurdu. Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyon güçlendirilirken bütçe ve hukuki mekanizmalar da devreye sokuldu.

Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğinin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtilerek, "Kolombiya'da bugün meydana gelen depremin yol açtığı can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

#KOLOMBİYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!