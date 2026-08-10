Kolombiya’daki depremin bilançosu belli olmaya başladı: Çok sayıda kişi can verdi
Kolombiya'da saat TSİ 15.34'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 93,7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının başkent Bogota'da da hissedildiği kaydedildi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı. Öte yandan hükümet "Ulusal Afet Durumu" ilan etti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 52 kişi hayatını kaybetti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, depremin derinliğinin 107 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremin merkez üssü olan San Jose del Palmar kasabasında acil durum müdahalesini doğrudan yönettiğini ifade etti.
De La Espriella, şunları kaydetti:
"Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla Birleşik Komuta Merkezi kurulması talimatını verdim. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) direktöründen mevcut durum ve en acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bir rapor istedim. Ayrıca etkilenenlere destek olmak ve hükümetin müdahalesini yerinde koordine etmek için bizzat Pereira'da olacağım."