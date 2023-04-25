Kolombiya’dan sınır dışı edilen Venezuelalı muhalif lider Guaido ABD’ye geldi

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Patel, "Eski geçici Devlet Başkanı Guaido'nun Kolombiya'ya girdiğini ve Kolombiya'dan ABD'ye seyahat ettiğinin farkındayız. ABD diplomatları onu güvenli bir şekilde ABD'ye getirmek için Kolombiya hükümetiyle yakın çalıştı." dedi.

Patel, Guaido'nun ABD'den sığınma hakkı veya koruma isteyip istemediğine ilişkin sorulara, "Bunların tamamı gizli. Bu tür şeyler hakkında yorumda bulunamam." dedi.

Guaido, uluslararası konferansa katılmak için gittiği Kolombiya'dan sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ise, Guaido'nun ülkeye giriş için gerekli evrakının olmadığı belirtilerek, Göç İdaresi yetkililerinin kendisine uçağına bindirmek üzere havalimanına kadar eşlik ettiğini duyurmuştu..

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva ayrıca Guaido'nun söz konusu konferansa davetli olmadığı ve katılmasının beklenmediği bilgisini vermişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da Guaido'nun ülkesine yasa dışı yollardan girdiğini belirterek, "Ülkeye yasa dışı yollardan girmenize gerek yoktu, sığınma talebinde bulunmuş olsaydınız, seve seve teklif ederdim. Sadece pasaportunla giriş yap ve sığınma talebinde bulun. Kendisine geçiş izni verildi, ülkesine geri gönderilmedi, ABD'nin izniyle o ülkeye uçtu." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefet lideri Guaido, 23 Ocak 2019'da kendisini Venezuela'nın "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.