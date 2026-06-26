Kolombiyalı lider mazbatasını aldı
KOLOMBİYA'DA Ulusal Seçim Konseyi (CNE), 21 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini önde tamamlayan sağcı Abelardo de la Espriella'yı ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanı ilan etti. Seçimlerden Sorumlu Sicil Memuru Vekili Jaime Hernando Suarez, Abelardo de la Espriella'nın 2026-2030 dönemi için Kolombiya Cumhurbaşkanı, Jose Manuel Restrepo'nun ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçildiğini duyurdu. CNE Başkanı Cristian Quiroz, törende "Belirtmek isterim ki gerçekleştirilen bu genel sayım sadece bürokratik bir işlem değil, halkın iradesinin en titiz şekilde doğrulanmasıdır" dedi.