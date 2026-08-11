Kolombiya’yı vuran 7.4’lük depremde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 169’a yükseldi

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Kolombiya Belediye Başkanları Birliği, ülkeyi vuran depremde en az 169 kişinin hayatını kaybettiğini ve 600'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

165 BİNA ÇÖKTÜ

Can kayıplarının büyük bir kısmının batıdaki Cali, Pereira, Manizales ve Quibdo şehirlerinde görüldüğü kaydedildi. Şiddetli depremde ayrıca 165 binanın da çöktüğü aktarıldı.

Kurtarma ekipleri ve gönüllüler, Kolombiya'da tarihin en güçlü depreminin ardından sabahın erken saatlerinde enkazı temizlemek ve hayatta kalanları aramak için harekete geçti. Dün gece yapılan açıklamada 2 bin 700'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

En ağır hasar gören şehirlerden biri olan Pereira'da dün akşam saatlerinde gönüllüler enkaz altında kalan binaların kalıntılarını tarayarak hayatta kalanları ararken karanlığa gömüldü.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella, olağanüstü hal ilan ederek kapsamlı bir kurtarma çalışması sözü verdi. De la Espriella, depreme müdahale etmek için tüm askeri ve polis teşkilatını seferber ettiğini duyurdu.

Şiddetli depremin ardından çöken 5 katlı bir binanın enkazı altında kalan 6 aylık bir bebek kurtarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör