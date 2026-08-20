Koltuğu uğruna ateşle oynuyor

İsrail, Suriye'nin altyapısı ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarını pervasızca sürdürüyor. Son olarak Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne önceki gün sabaha karşı hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "İsrail hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanış oluşturmasından derin endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İSTİKRARSIZLIĞA İZİN VERMEYİZ

İsrail ilk etapta saldırının sorumluluğunu doğrudan üstlenmedi ancak salı günü geç saatlerde uluslararası hukuksuzluğunu örtmek üzere "ciddiyetten uzak ve mesnetsiz" bir açıklama yaparak saldırının amacının bölgeye Türk askerlerinin konuşlandırılmasını önlemek olduğunu açıkladı. İletişim Başkanlığı, "İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayri ciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır.

Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi, bölgemizde barışın kalıcı hale gelmesinden yanadır. Bunun yegâne yolu, Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir. Türkiye, Suriye'de refahın tesisi için Şam ile meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir" şeklinde net bir yanıt verdi.

İSRAİL BASININDAN NETANYAHU'YA UYARI: TÜRKİYE İLE KARŞI KARŞIYA GELME

İsrail basını, Suriye'deki gelişmelerin ardından Türkiye ile yaşanabilecek olası bir çatışmanın risklerine dikkat çekti. Maariv gazetesine konuşan yetkililer, Türkiye'nin bölgedeki gücüne dikkat çekerken "İhtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla açık bir savaş" dedi. Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Şabbat, "Türkiye, Ortadoğu'daki değişimlerden ve rekabetten yararlanarak dünya düzenini şekillendiriyor ve önde gelen bölgesel güç olarak konumunu sağlamlaştırıyor" dedi.

TERÖR DEVLETİNE SURİYE TEPKİSİ

DÜNYANIN farklı bölgelerinden çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Pakistan gibi ülkeler de tepki gösterdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör