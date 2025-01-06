Koltuk uğruna soykırım

İsrail'in 458 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 854'e yükseldi. Soykrımın durdurulması için ateşkes görüşmeleri sürerken Hamas'tan bir kez daha olumlu bir adım geldi. Hamas'ın bir üst düzey yetkilisi, BBC'ye İsrail ile Gazze'de ateşkesin sağlanması durumunda ilk aşamada serbest bırakabileceği 34 rehinenin ismini açıkladı. Hamas, listede ismi bulunanlar arasında hastaların da bulunduğunu belirtti. Hamas'ın elinde kaç İsrailli rehinenin hayatta olduğu bilinmiyor. Hamas'ın bu adımına karşılık İsrail ise katliamlarını artırdı.

7 BİN 700 BEBEK ZOR DURUMDA

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'de son 4 günde düzenlediği saldırılarda 300 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalal Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini istedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 40 Filistinli yaralandı.

Gazze'de dün henüz 35 günlük bir bebek soğuk hava şartları nedeniyle donarak hayatını kaybetti. Soğuktan ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA'dan yapılan açıklamada ise "En az 7 bebek donarak öldü. 7 bin 700 yeni doğan bebek zor koşullar altında yaşıyor" denildi.

Al Jazeera'daki habere göre eski Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü ve eski İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Dr. Alon Liel, Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu'nun kendi iktidarını korumak için ateşkes istemediğini dile getirdi.

İSRAİLLİ ASKERLERE DÜNYADA RAHAT YOK

Brezilya'da Federal Mahkeme'nin, Hind Receb Vakfı'nın suç duyurusu üzerine ülkeyi turistik amaçla ziyaret eden İsrailli asker hakkında soruşturma kararı almasının yankıları sürüyor. CNN'deki haberde "İsrailli askerlerin yurtdışında gözaltına alınma ihtimali arttı" denilirken, İsrail medyası da 10 ülkede benzer girişimlerin olduğunu yazdı.