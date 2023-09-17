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Giriş Tarihi: 17.9.2023

Komik Nobeller sahiplerini buldu

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Komik Nobeller sahiplerini buldu
Harvard Üniversitesi'nin Nobel karşıtı geleneksel Ig Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. İnsanları önce güldüren, sonra da düşündüren bilimsel araştırmalara verilen ödülü alan araştırmalar arasında Leicester Üniversitesi'nde jeolog olan Jan Zalasiewicz, bilim insanlarının kayaları neden yaladığını açıklayan çalışmasıyla bu yılki kimya ve jeoloji kategorisinin ödülünü kazandı. Yoldan geçenler arasında kaç kişinin, yukarı bakan yabancıları görünce durup yukarı baktığını inceleyen tuhaf bir sokak deneyi de psikoloji kategorisi ödülünü kazandı. Advanced Science adlı bilimsel dergide yayımlanan ve ölü örümceklerin bedenleri kullanılarak yapılan robotların, örümceğimsilerin ağırlığından daha büyük nesneleri kavramayı sağlayabileceğini gösteren araştırma da makine mühendisliği ödülünü kazandı.
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Komik Nobeller sahiplerini buldu
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