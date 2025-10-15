Komisyon üyesinden çarpıcı sözler: İsrail’in teslim ettiği cenazelerde işkence izleri!

Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, İsrail’in teslim ettiği 45 Filistinlinin cenazelerinde işkence ve infaz izlerinin olduğunu ifade etti. Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve ayaklarında kelepçeler olduğunu belirtirken, “Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti” dedi.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 21:09 Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 21:11

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Filistin tarafından teslim ettiği 45 Filistinlinin cenazesinde işkence ve infaz izleri tespit edildi.

Nasser Hastanesi'nde Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.