Komşu sandık başında

Yunanistan bugün genel seçim için sandık başına gidiyor. Mevcut Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ana muhalefetteki Aleksis Çipras'ın yarışacağı seçimde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı beklentisi yüksek. Anketler koalisyon hükümetine işaret ediyor. Partilerin anketlerde bir önceki genel seçim sonuçlarıyla aynı sıralamaya sahip olması ise seçim heyecanını azaltıyor. Bu yüzden seçime ilginin düşük kalacağı öngörülüyor. Sisteme göre, tek başına hükümet kurulabilmek için bir partinin oyların en az yüzde 45'ini alması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2 Temmuz'da yeniden sandığa gidilecek.