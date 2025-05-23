Komşu Yunanistan’da uranyumlu su paniği

Yunanistan'ın kuzeyindeki Serres kentinde yapılan denetimlerde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesinin ardından, beş yerleşim bölgesinde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklandı. Avrupa Birliği'nin (AB) ilgili direktifi kapsamında yapılan ölçümler sonucunda, Lefkonas, Kristos, Metohi, Melenikiotika ve Hrisopigi yerleşim birimlerindeki içme suyunda yasal sınırların üzerinde uranyum tespit edildi. Serres Valisi Panagiotis Spiropulos ise konunun ciddiyetle ele alındığını, ancak halkın paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı. İlk ölçümlerin ardından hızla yeni testler başlatıldığını belirten Spiropulos, şu anda resmi tavsiyelerin beklendiğini ifade etti.