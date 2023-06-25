Komşuda seçimin galibi Miçotakis

Yunanıstan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde, dört yıldır tek başına iktidarda olan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi, mecliste 146 sandalyenin sahibi olmuştu. Ancak ülkedeki seçim sistemine göre tek partinin hükümeti kurması için 151 sandalyeye sahip olması gerekiyor. Bu nedenle halk dün bir kez daha sandık başına gitti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40.46 ile ilk sırada yer aldı. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 17.84 ile ikinci oldu. Böylece Yeni Demokrasi, iktidar için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.