Komşudan kritik ziyaret

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan normalleşme süreci, artan ikili diyalog zemini ve diplomasinin öncelenmesi ile bölgesel istikrara katkı sunuyor. Bu kapsamda yarın Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek. Miçotakis'e geniş bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı yapılacak. Toplantının gündeminde ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler olacak. 2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel meseleler konusunda görüş alışverişi yapılması ve özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının görüşülmesi bekleniyor.