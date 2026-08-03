Komutanlar tam kadro Kıbrıs resepsiyonunda
Kıbrıs'ta çözüme ilişkin diplomatik trafik artarken Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) dönük kararlılığını her ortamda kayda geçiriyor. Son olarak KKTC'de kutlanan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü" dolayısıyla verilen resepsiyona TSK komuta kademesi tam kadro katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de resepsiyonda yer aldı.