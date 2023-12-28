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Giriş Tarihi: 28.12.2023 02:43

Kongo DC’de sel ve toprak kayması: En az 60 ölü

Orta Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 60 kişi hayatını kaybetti

İHA
Kongo DC’de sel ve toprak kayması: En az 60 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkili olan şiddetli yağış, sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Güney Kivu eyaletinde yer alan Bukavu ve Burinyi'de en az 40 kişi hayatını kaybederken, bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bukavu yetkilisi Emmanuel Majivuno Kalimba yaptığı açıklamada, "Yağmur yağdığında, ana su yolu bazen atıklar nedeniyle tıkanıyor, bu yüzden bölge sular altında kalıyor ve evleri etkiliyor" dedi.

Kasai-Central eyaletinde ise dün meydana gelen toprak kaymasından çok sayıda ev etkilenirken, en az 20 kişi hayatını kaybetti.

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Kongo DC’de sel ve toprak kayması: En az 60 ölü
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