Kongo DC’de tekne alabora oldu: 64 kişi kayıp

Kasai eyaleti yerel yöneticisi François Ahaka, yaptığı açıklamada, 13 Kasım'da Sankuru eyaletindeki Bena Dibele Limanı'ndan başkent Kinşasa'ya doğru yola çıkan teknenin, 17 Kasım'da, güçlü akıntılarıyla bilinen Sankuru Nehri'nin ağzında alabora olduğunu belirtti.

Teknede bulunan 120 kişiden 56'sının kurtarıldığını, 64'ünün kayıp olduğunu aktaran Ahaka, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Ülkede yolların yetersiz kalması nedeniyle ahşap ve düşük maliyetli teknelere yönelimin arttığı ve bunun, son yıllarda tekne kazalarının artmasına neden olduğu ifade ediliyor.