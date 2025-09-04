Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını

ÜLKEDE 1976'DAN BU YANA 16 EBOLA SALGINI OLDU

Ebola, hastanın ya da ölen kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas veya enfekte hayvanlarla temas yoluyla bulaşan ciddi, kanamalı bir viral hastalıktır.

KDC'de bu, 1976'dan bu yana kayıtlara geçen 16'ncı Ebola salgını oldu.

Ülkedeki en büyük salgın ise 2018-2020 yılları arasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde yaşanmış ve 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.