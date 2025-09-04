Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, Kasai iline bağlı Mweka bölgesinde Ebola salgını ilan etti. Salgında şu ana kadar 15 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Samuel Roger Kamba, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, Mweka bölgesinde ilan edilen salgında şimdiye kadar 28 Ebola vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Kamba, salgın nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 4 sağlık çalışanının bulunduğunu belirtti.
Bakan, ölüm oranının yüzde 57 olarak belirlendiğini ve rakamların geçici olduğunu, araştırmaların sürdüğünü kaydetti.
Kamba, hükümetin, Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi aracılığıyla müdahale koordinasyon mekanizması kurduğunu söyledi.
Bakan, hızlı müdahale ekiplerinin sahaya sevk edildiğini, gözetimin güçlendirildiğini, izolasyon prosedürleri uygulamaya konduğunu ve cenaze işlemlerinin diğer insanların güvenliğini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiğini aktardı.
Öte yandan Kanada merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Ebola salgınına müdahale için bölgeye ekip gönderdiğini açıkladı.
MSF, ulusal otoriteler ve uluslararası sağlık ortaklarıyla koordinasyon halinde hareket ettiklerini belirterek, "Durumu değerlendiriyoruz ve müdahaleye en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabileceğimizi araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.