Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde heyelan: En az 20 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kalingi köyünde son 3 gündür etkili olan şiddetli yağış, sele ve toprak kaymasına yol açtı.

Yaklaşık 170 evin zarar gördüğü heyelan ve selde, şu ana kadar en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı bölgede Mayıs 2023'teki şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan sel felaketinde 425 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.