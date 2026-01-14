Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan felaketi: 13 ölü, 40 kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişinin hayatını kaybettiği 40 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'nun Walikale bölgesine bağlı Burutsi köyünde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.