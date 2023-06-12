Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü
Giriş Tarihi: 12.6.2023 08:17

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü

Kongo'da isyancıların saldırıları nedeniyle aralarında çocukların da olduğu 7 sivil hayatını kaybetti.

AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 sivil hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Adrasi köyünde "Kongo'nun Kalkınması İttifakı" (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Bölgedeki birçok evin ateşe verildiği saldırıda, 5'i çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Ülkenin doğusunda eylemler yapan CODECO'nun saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 7 sivil öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA