Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyon nehre uçtu! 33 ölü

Kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Kamyonun aşırı yüklü olduğunu ve yasak olmasına rağmen yolcu da taşıdığını kaydeden Mbau, sürücülerin kurallara uymamasının bölgede meydana gelen trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında olduğuna dikkati çekti.

Mbau, kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 'nde (KDC) Haut-Katanga Eyaleti Ulaştırma Bakanı Georges Babunyi Mbau, Haut-Lomami eyaletindeki Malemba-Nkulu bölgesinden gelen bir kamyonun Haut-Katanga'ya bağlı Mitwaba bölgesinde nehre düştüğünü açıkladı.

ÜLKEDE YÜK KAMYONLARININ YOLCU TAŞIMASI YASAK

KDC'de yük kamyonlarıyla yolcu taşınması yasak olmasına rağmen özellikle bazı eyaletler arasındaki güzergahlarda taşınmaya devam ediliyor.

Aynı bölgede Aralık 2024'te de yolcu taşıyan bir kamyonun yaptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.