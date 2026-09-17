Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kamyon nehre uçtu! 33 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yolcu ve yük taşıyan bir kamyon nehre düştü. Feci kaza nedeniyle 33 kişi can verdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Haut-Katanga Eyaleti Ulaştırma Bakanı Georges Babunyi Mbau, Haut-Lomami eyaletindeki Malemba-Nkulu bölgesinden gelen bir kamyonun Haut-Katanga'ya bağlı Mitwaba bölgesinde nehre düştüğünü açıkladı.
Mbau, kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Kamyonun aşırı yüklü olduğunu ve yasak olmasına rağmen yolcu da taşıdığını kaydeden Mbau, sürücülerin kurallara uymamasının bölgede meydana gelen trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında olduğuna dikkati çekti.
Kazanın kesin nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ÜLKEDE YÜK KAMYONLARININ YOLCU TAŞIMASI YASAK
KDC'de yük kamyonlarıyla yolcu taşınması yasak olmasına rağmen özellikle bazı eyaletler arasındaki güzergahlarda taşınmaya devam ediliyor.
Aynı bölgede Aralık 2024'te de yolcu taşıyan bir kamyonun yaptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetmişti.