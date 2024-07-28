Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde konserde izdiham! 9 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kongolu müzisyen Mike Kalambayi'nin Kinşasa'daki Stade des Martyrs'de (Şehitler Stadyumu) verdiği konser sırasında izdiham çıktı.

Yaşanan izdihamda 9 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan birçok kişi ise bölge hastanelerinde tedavi altına alındı.

Konser sırasında, 80 bin kapasiteli stadyumda 120 bin müzikseverin olduğu belirtiliyor.

Kinşasa Valisi Daniel Bumba, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ekim 2022'de yine aynı stadyumda Kongolu müzisyen Fally Ipupa'nın konseri sırasında çıkan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetmişti.