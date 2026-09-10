Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde korkunç yangın: Alevler iki okula sıçradı! 15 ölü

Yangın sırasında okullarda bulunan çok sayıda öğrenci alevlerin arasında kaldı.

Kısa sürede çevredeki yapılara yayılan yangın, Ujamaa ve Furans ilkokullarına da sıçradı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) medyasında yer alan haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'nde evde yangın çıktı.

15 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında, 15 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, kentteki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin bazılarının durumu ağır.

Yangının çıktığı Funu Caddesi'nde yaklaşık 500 ev ile bir sağlık merkezi de alevlerden etkilendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.