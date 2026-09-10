Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde korkunç yangın: Alevler iki okula sıçradı! 15 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde bir evde başlayan yangın kısa sürede çevredeki yapılara ve iki ilkokula yayıldı. Yangın sırasında okullarda bulunan öğrencilerden 15’i yaşamını yitirirken, çok sayıda öğrencinin yaralandığı ve bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) medyasında yer alan haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'nde evde yangın çıktı.
Kısa sürede çevredeki yapılara yayılan yangın, Ujamaa ve Furans ilkokullarına da sıçradı.
Yangın sırasında okullarda bulunan çok sayıda öğrenci alevlerin arasında kaldı.
15 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında, 15 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı.
Yaralı öğrenciler, kentteki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin bazılarının durumu ağır.
Yangının çıktığı Funu Caddesi'nde yaklaşık 500 ev ile bir sağlık merkezi de alevlerden etkilendi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.