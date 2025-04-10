Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne kazası: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Equateur eyaletindeki Kongo Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kızıl Haç Ekvator Bölgesi Başkanı Maitre Kolomba Mampunia, Equateur eyaletine bağlı Mayita kasabası yakınlarında, Kongo Nehri'nde alabora olan teknedeki en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

KONGO'DA ULAŞIM

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.