Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tekne yangını: 32 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Equateur eyaletinin Mbandaka bölgesindeki Bankita limanından Bolomba bölgesine doğru hareket eden HB Kokolo adlı tekne alev aldı.

Çok sayıda yolcunun yanı sıra yanıcı maddelerin de bulunduğu teknede ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Teknenin kapasitesinin çok üzerinde yolcu taşıdığı belirtildi.

Facianın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yine aynı bölgede 10 Nisan'da bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.