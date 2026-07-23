Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda saldırı: 16 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde düzenlenen saldırıda, aralarında altın madencilerinin de bulunduğu en az 16 sivil yaşamını yitirdi. Bölgede saldırıların sürdüğüne ilişkin ihbarlar aldıklarını belirten yerel yetkili Janvier Kinyongi, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda saldırı: 16 sivil hayatını kaybetti
AA

Yerel yetkililerin açıklamasına göre saldırı, Ituri eyaletinin Mambasa bölgesine bağlı Mandeite köyünde gerçekleşti.

16 KİŞİ ÖLDÜ

Yerel yetkili Janvier Kinyongi, saldırıda aralarında altın madencilerinin de olduğu en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgede saldırıların sürdüğüne ilişkin ihbarlar aldıklarını belirten Kinyongi, can kaybı sayısının artabileceğini ifade etti.

Saldırının Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. ADF adlı isyancı grup, 20 Temmuz'da aynı bölgede yaklaşık 20 kişiyi kaçırmıştı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU) ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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