Kongo’da firar girişimi kanlı bitti: 129 ölü

Orta Afrika ülkelerinden Kongo'da bir cezaevinde yaşanan firar girişiminde 129 kişi öldü. Kinşasa şehrindeki Makala Cezaevi'nden bir grup mahkum, firar etmeye çalıştı. Firar girişiminde 24'ü açılan uyarı ateşi sonucu, diğerleri ise izdiham nedeniyle 129 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütüne göre, Kongo'nun 1500 kapasiteli Makala Cezaevi'nde çoğu yargılanmayı bekleyen 12 binden fazla mahkûm bulunuyor. Dini bir tarikatın 2017'de cezaevine saldırısı sonucu çok sayıda mahkûm firar etmişti.