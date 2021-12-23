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Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:55

Kongo’da isyancılar maden ocağına saldırdı: 26 ölü

AA
Kongo’da isyancılar maden ocağına saldırdı: 26 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde altın maden ocağına saldıran CODECO adlı isyancı grup 26 sivili öldürdü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Lodjo bölgesinde bulunan altın madenine Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

Ngama ve Dieumerci maden sahalarına düzenlenen saldırıda, CODECO üyeleri 26 sivili öldürdü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında 2014'ten bu yana en az 7 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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Kongo’da isyancılar maden ocağına saldırdı: 26 ölü
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