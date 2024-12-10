Kongo’da sağlık krizi: Gizemli hastalık onlarca kişiyi öldürdü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde henüz teşhis edilemeyen bir hastalık, yüzlerce vaka ve onlarca ölüme yol açtı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 24 Ekim ile 5 Aralık tarihleri arasında ülkenin Kwango eyaletinde, çoğu beş yaş altı çocuklar arasında olmak üzere 406 tanımlanamayan grip benzeri hastalık vakası görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, resmi olarak 31 kişinin hayatını kaybettiği fakat gerçek ölüm sayısının 100'ü aştığı belirtildi. Hastalığın ateş, baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi belirtileri bulunuyor.