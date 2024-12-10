Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kongo’da sağlık krizi: Gizemli hastalık onlarca kişiyi öldürdü
Giriş Tarihi: 10.12.2024 13:17

Kongo’da sağlık krizi: Gizemli hastalık onlarca kişiyi öldürdü

Kongo’da ortaya çıkan yeni bir hastalık paniğe neden oldu. Hala teşhis edilemeyen hastalık onlarca kişinin canını aldı.

DHA
Kongo’da sağlık krizi: Gizemli hastalık onlarca kişiyi öldürdü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde henüz teşhis edilemeyen bir hastalık, yüzlerce vaka ve onlarca ölüme yol açtı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, 24 Ekim ile 5 Aralık tarihleri arasında ülkenin Kwango eyaletinde, çoğu beş yaş altı çocuklar arasında olmak üzere 406 tanımlanamayan grip benzeri hastalık vakası görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, resmi olarak 31 kişinin hayatını kaybettiği fakat gerçek ölüm sayısının 100'ü aştığı belirtildi. Hastalığın ateş, baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı, yorgunluk ve vücut ağrıları gibi belirtileri bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kongo’da sağlık krizi: Gizemli hastalık onlarca kişiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA