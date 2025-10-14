Kongo’da sivillere kanlı saldırı: Evler ateşe verildi

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, saldırı sonrası çok sayıda sivil bölgeyi terk ederek güvenli yerlere kaçtı.

Kiwewa, köyde çok sayıda evin ateşe verildiğini, dükkanların yağmalandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini aktardı.

KDC'NİN DOĞUSUNDA İSTİKRARSIZLIK SÜRÜYOR

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplar, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) temmuzda yayımladığı raporda, ADF ve diğer milis gruplarının Ituri, Güney Kivu ve Kuzey Kivu eyaletlerinde çok sayıda can kaybına yol açan saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Bölgede ADF üyeleri, fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.