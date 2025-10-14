Kongo’da sivillere kanlı saldırı: Evler ateşe verildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grup sivillere saldırı düzenledi. Çok sayıda ev ateşe verilirken, dükkanlar da yağmalandı. Şiddet olayları nedeniyle 19 kişi öldü.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu'ya bağlı Mukondo köyüne Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından saldırı düzenlendi.
Kuzey Kivu eyaletinin Lubero bölgesi yöneticisi Albay Alain Kiwewa, Mukondo köyüne sabah saatlerinde giren saldırganların 19 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.
Kiwewa, köyde çok sayıda evin ateşe verildiğini, dükkanların yağmalandığını ve büyük maddi hasar meydana geldiğini aktardı.
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, saldırı sonrası çok sayıda sivil bölgeyi terk ederek güvenli yerlere kaçtı.
KDC ordusu, olayın ardından Uganda ordusuyla birlikte bölgenin güvenliğini sağlamak ve saldırganları yakalamak amacıyla ortak operasyon başlatıldığını duyurdu.
KDC'NİN DOĞUSUNDA İSTİKRARSIZLIK SÜRÜYOR
Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplar, sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Birleşmiş Milletler (BM) temmuzda yayımladığı raporda, ADF ve diğer milis gruplarının Ituri, Güney Kivu ve Kuzey Kivu eyaletlerinde çok sayıda can kaybına yol açan saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
Bölgede ADF üyeleri, fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.