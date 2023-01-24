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Giriş Tarihi: 24.1.2023 23:49

Kongo'daki çatışmalarda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi

AA
Kongo’daki çatışmalarda 200’den fazla sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Eujin Byun, açıklayaptığı mada, KDC'deki şiddet olaylarına değindi.

Byun, KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle son 6 haftada 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Sivillere yönelik saldırıların silahlı gruplarca yapıldığına dikkati çeken Byun, saldırıların Ituri ve Kuzey Kivu bölgelerinde yoğunlaştığını kaydetti.

Byun, saldırılarda yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını ve 80 okulun kapandığını belirtti.

Bölgeden çatışmalar nedeniyle geçen seneden itibaren 500 bin kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kongo'daki çatışmalarda 200'den fazla sivil hayatını kaybetti
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