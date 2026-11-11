Kongre seçimi gerçeği ortaya çıkardı: ABD’deki İsrail lobisi eriyor!

Politico internet sitesinde yer alan haberde, AIPAC ile yakın ilişki içinde olan Kongre üyesi sayısının 3 Kasım'da gerçekleşen ara seçimlerin ardından daha da azaldığı, lobi kuruluşunun on milyonlarca dolar harcamasına rağmen birçok seçim bölgesinde karşıt adayların yarışı kazandığı aktarıldı.

"30'DAN FAZLA ADAY DÜŞTÜ"

Haberde, "Bu hafta, iki partiden (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) oluşan grubun tercih ettiği 30'dan fazla aday düştü. Bu da AIPAC'in desteklediği mevcut siyasetçilerin yer aldığı ve sonuçları açıklanan çekişmeli yarışların dörtte üçünden fazlasında yenilgiye uğradığı anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

AIPAC'in desteğine rağmen Temsilciler Meclisi seçimini kaybeden önemli isimler arasında New York'tan Cumhuriyetçi Temsilci Mike Lawler, Pennsylvania'dan Brian Fitzpatrick ve Ohio'dan Max Miller'ın olduğu belirtilen haberde, İsrail yanlısı lobinin desteklediği Maine eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör ve bütçe komisyonu başkanı Susan Collins'in de Demokrat Troy Jackson'a karşı kaybettiğinin altı çizildi.