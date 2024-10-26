Kontrollü misilleme

Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün artıyor. Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde soykırım yapan, Lüban'ı vuran İsrail önceki gece İran'a yönelik beklenen misillemeyi yaparak Tahran'ı vurdu. Misilleme saldırısı 3.5 saat sürerken, operasyon 3 dalga halinde 20 noktayı kapsadı. Saldırı sonrası taraflar peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırı düzenlediğini kaydetti. Başta başkent Tahran olmak üzere Huzistan ve İlam eyaletleri hedef alındı. İsrail, füze üretim tesisleri ve hava savunma sistemleri gibi onlarca stratejik askeri hedefin başarıyla vurulduğunu duyururken, İran ise saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu. Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığını söyleyen İranlı yetkililer, "100 İsrail askeri uçağının bu saldırıya karıştığı yönündeki haberler de tamamen yanlış. İsrail, zayıf saldırısını büyütmeye çalışıyor" açıklamasında bulundu.İsrail ordusu İran'a yönelik saldırıların "tamamlandığını" açıklarken, Tahran söz konusu saldırıya karşı meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu duyurdu. İran, saldırıda iki binbaşı ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan Tahran'daki patlamalarla eşzamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Ürdün ordusu ise İsrail'in İran'a saldırısının ardından herhangi bir askeri uçağın ülkenin hava sahasını geçmesine izin vermediklerini duyurdu. İran, 1 Ekim'de, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle İsrail'e doğru misilleme amaçlı yüzlerce füze fırlatmıştı. O zamandan beri İsrail'in İran'a yönelik misilleme yapması bekleniyordu.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.ABD merkezli haber sitesi Axios, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı öncesinde nereye saldıracaklarını haber verdiğini iddia etti. Söz konusu iddiada, "İsrailliler İranlılara genel olarak neye saldıracaklarını ve neye saldırmayacaklarını önceden açıkça belirttiler" denildi. Axios'a konuşan üç kaynak, "İsrail'in verdiği haberler, aralarında Hollanda Dışişleri Bakanı'nın da bulunduğu bazı üçüncü taraflar aracılığıyla İran'a iletildi" dedi. İran'ın gelecekte misilleme düzenlemesi halinde İsrail'in daha güçlü saldıracağı uyarısı yaptığı da belirtildi.ABD yönetimi, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının meşru müdafaa hakkı olduğunu belirtti. Ayrıca, "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın İsrail'in düzenlediği hava saldırılarına karşılık vermemesi gerektiğini savundu.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in saldırılarının ardından İran'a "gerginliği daha fazla tırmandırmama" çağrısında bulundu.İsviçre, Ortadoğu'da şiddetin tehlikeli şekilde artmasını kınadı.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran'a yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.Suudi Arabistan, saldırıyı "Tahran'ın egemenliğinin ihlali ve uluslararası yasalara aykırı" olarak nitelendirdi.