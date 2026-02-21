Konuşulan dillerin yüzde 40’ı tehdit altında
UNESCO'nun tahminlerine göre, dünyada bulunan 8 bin 324 dilden 7 bini hâlâ kullanılıyor ve bunların yüzde 40'ı tehdit altında görülüyor. Kültürel çeşitliliğin ve diyaloğun temellerinden dillerin yüzde 40'ının tehdit altında olduğu ve dijital araçların daha önemli hale geldiği bu dönemde, dillerin korunmasında yapay zekâ ve teknolojik gelişmelerin umut vaat ettiği görülüyor. Yerli dillerin korunması için Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen 2022-2032 dönemini kapsayan "Uluslararası Yerli Diller" girişimi bulunuyor. Bu yıl ise UNESCO tarafından Uluslararası Anadili Günü için "çok dilli eğitimde gençlerin sesleri" teması belirlendi. "Çok dilli eğitimde gençlerin sesleri" teması ile de bu vurgulanmaya devam edilirken, dillerin korunmasında teknolojinin rolü de ön plana çıkarılıyor. Dilin yok olmaması için dijital araçlar daha önemli hale gelirken, yerli lehçeleri öğretebilen uygulamalardan kaynakları yetersiz dilleri çevirebilen yapay zekâ araçlarına kadar teknoloji yeni bir umut doğuruyor.