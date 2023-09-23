Köpeğin başına talih kuşu! ‘Başardın küçük kız…’

Tayland'daki sokak köpeklerine yardım eden ve onları sokaktan kurtaran İrlandalı hayvan sever Niall Harbison, 19 Eylül'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kurtarmış olduğu köpeğin ünlü solist Liam Gallagher'ın sahiplendiğini duyurdu.