Köpekbalığını kucaklayıp okyanusa bıraktı

Avustralyalı sörfçü, kıyıya vuran köpekbalığını kurtarmak için hayatını riske attı. Victoria eyaletindeki bir sahilde 31 Aralık'ta sörfçü Paul Myles, kıyıya vuran bir köpekbalığı gördü. Önce sörf tahtasıyla mavi köpekbalığını suya itmeye çalışan Myles, birkaç denemenin ardından başarılı olamayınca cesaretini toplayıp ellerini kullanmaya karar verdi. Sörfçü, çırpınan köpekbalığını tutup okyanus sularına bırakmayı başardı. Myles, bölgede 40 yılı aşkın süredir sörf yaptığını ve nadiren köpekbalığı gördüğünü belirtti. DIŞ HABERLER