Kopya çekenler fazlalaştı
ABD'nin en prestijli üniversitelerinden Princeton'da 1893 yılından beri sınavlara gözetmen girmiyor, öğrenciler kopya çekmeyeceklerine dair yemin ediyorlardı. Yapay zekânın yükselişi kopya çeken öğrencilerinin de oranını artırınca üniversite yönetimi sınavlara gözetmen konulması kararı aldı. Okulun "onur sistemi" kapsamında öğrenciler, sınavlarda kopya çekmeyeceklerine dair yemin ediyorlardı. Öğrenciler, sınıf arkadaşlarının kopya çektiğini görürse onları şikâyet etmekle yükümlüydü. Ancak o günler, büyük ölçüde yapay zekâ yüzünden geride kaldı.