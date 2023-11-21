Kore hattında savaş gerilimi! ABD’den dikkat çeken hamle

KUZEY KORE'NİN ASKERİ UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, ancak taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle deneme başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci uydu fırlatma denemesini gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı.