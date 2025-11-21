Kore sınırında gerilim! Güney Kore ordusu Kuzeyli askerlere uyarı ateşi açtı

Güney Kore ordusunun 19 Kasım'da Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) kısa süreliğine geçen Kuzey Koreli askerlere anonsla uyarı yaptığı ve ardından uyarı ateşi açtığı ifade edildi. Kuzeyli askerlerin kısa sürede kendi taraflarına geri çekildiği belirtildi.

Askerlerin sayısına ve silahlı olup olmadıklarına dair detay verilmedi.

SEUL'DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Güney Kore geçen hafta MDL konusunu netleştirmek ve sınırda yaşanabilecek olası çatışmaları önlemek amacıyla Kuzey Kore ile askeri görüşme yapılması önerisinde bulunmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Ocak 2024'te Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere, sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

Güney Kore'den askeri yetkililer, Nisan 2024'te Kuzey Kore'nin, iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içerisinde yer alan yollara mayın döşediğini tespit ettiklerini belirtmişti.

Güney Koreli yetkililer, en son ekimde, sınır bölgesinde görev yapan Kuzey Koreli askerlerin mayın döşemek amacıyla MDL'yi geçtiğini iddia etmişti.