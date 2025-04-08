Kore sınırında kırmızı alarm! Kuzeyli askerlere ateş açıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), sınırı "kısa süreliğine" geçen 10 Kuzey Koreli askere uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Yonhap'ın haberine göre, JCS'den yapılan açıklamada 10 Kuzeyli askerin, Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisi'ni (MDL) "kısa süreliğine" geçtiği belirtildi.

Söz konusu askerlere uyarı ateşi açıldığı ve anonsla uyarı yapıldığı belirtilen açıklamada, bu askerlerin ülkelerine geri döndüğü bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Kuzey Kore'den 20 ila 30 kişilik asker grubu, Haziran 2024'te de söz konusu sınırı kısa süreliğine geçmişti.