Kore sınırında uyarı ateşi tansiyonu yükseltti

Güney Kore ordusu yaptığı açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin sınırı kısa süreliğine geçmesinin ardından uyarı ateşi açtığını ve bunun haziran ayındaki üçüncü ihlal olduğunu belirtti. İki Kore, 4 kilometre genişliğinde askerden arındırılmış bir bölge ile ayrılıyor ve ayrım çizgisi, bu bölgenin ortasında yer alıyor. İki Kore arasındaki ilişkiler son yılların en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. İki ülke, barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sonuçlanan 1950- 1953 ihtilafından bu yana teorik olarak savaş halinde bulunuyor.