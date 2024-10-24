Kore Yarımadası’nda balon gerilimi: Çöpler Güney Kore Devlet Başkanlığı yerleşkesine düştü

GÜNEY KORE'DEN KRİTİK İDDİA

Güney Kore daha sonra, Pyongyang'ın Rusya'ya destek vermek için Ukrayna'ya asker gönderdiğini iddia etmiş, ABD dün bunu doğrulamıştı.

Seul'un Pyongyang'ın Ukrayna'ya asker gönderdiği hakkındaki açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Ukraynalı ve Güney Koreli yetkililere "deliler" diye hitap etmiş ve bu ülkelerin, nükleer silah sahibi ülkelere karşı "takip kabiliyeti olmaksızın rastgele ve pervasızca sözler sarf ettiğini" savunmuştu.